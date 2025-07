Hakim-Michael Meziani wandert nach "Rote Rosen"-Exit aus

Hakim-Michael Meziani (57) verkündet erneut eine große Veränderung in seinem Leben: Der Schauspieler, der sich zuletzt im Juni nach fast 14 Jahren von seiner Rolle als Ben Berger in der ARD-Telenovela Rote Rosen verabschiedet hat, kehrt Deutschland den Rücken. Gemeinsam mit seiner Frau Anja und ihrem 17-jährigen Sohn Mika lässt er sein Haus in Maschen bei Hamburg zurück und wagt einen kompletten Neustart auf Mallorca. "Wir versuchen jetzt einen Lebenstraum – nämlich meinen – umzusetzen und einen kompletten Neustart auf Mallorca zu beginnen. Das bedeutet viel Arbeit, viel Aufregung und vor allem Abschied nehmen", schreibt Hakim-Michael auf Instagram.

Die Entscheidung für den Umzug fiel jedoch nicht allen Familienmitgliedern leicht – besonders Anja hatte mit den Plänen ihres Mannes zu kämpfen. "Ich bin daher auch sehr dankbar, dass sie diesen Schritt mit mir wagt", schwärmt der Schauspieler und fügt hinzu, dass er "bisher 57 Jahre in Deutschland leben" musste und jetzt die restlichen Jahre lieber auf der sonnigen Insel verbringen möchte.

Hakim-Michael schrieb als Ben Berger in der ARD-Serie "Rote Rosen" Telenovela-Geschichte. Seit seinem Einstieg im Jahr 2011 war der gebürtige Hamburger fester Bestandteil der Serie. Seine letzten Szenen wurden im Juni dieses Jahres ausgestrahlt, als Ben Lüneburg verließ. Im Laufe der Jahre hatte der Schauspieler oft seine Leidenschaft für das Kochen, Sport und seinen Hund betont. 2013 machte er privat Schlagzeilen, als er und seine Familie von der Vox-Sendung "Unser Traum vom Haus" beim Bau ihres Traumhauses begleitet wurden. Jenes Haus in Maschen bei Hamburg ist nun Geschichte, genau wie der langjährige Wohnsitz in Deutschland.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hakim-Michael Meziani, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hakim-Michael Meziani, April 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Hakim-Michael Meziani, Schauspieler

Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass Anja Zeit brauchte, sich mit dem Umzug nach Mallorca anzufreunden? Ja, es ist nie leicht, alles Gewohnte hinter sich zu lassen. Nein, ich wäre sofort für ein Leben auf der Sonneninsel zu haben. Ergebnis anzeigen