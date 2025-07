Andy Samberg erinnert sich an verstorbenen Co-Star Andre

Andy Samberg (46) hat in Amy Poehlers "Good Hang"-Podcast über seine Freundschaft mit Andre Braugher (✝61) gesprochen, seinem verstorbenen Co-Star aus der Serie Brooklyn Nine-Nine. Im Gespräch mit der US-Schauspielerin wurde Andy gefragt, wie seine und Andres Zusammenarbeit hinter den Kulissen war. Der Dr. House-Darsteller, der im Dezember 2023 an Lungenkrebs verstarb, sei ein außergewöhnlicher Schauspieler und Mensch gewesen, betonte Andy und führte aus: "Er war anständig, freundlich, angenehm und klug. Wir haben ihn alle absolut geliebt. Ich vermisse ihn sehr." Die beiden standen gemeinsam für alle acht Staffeln der Comedyserie vor der Kamera, in der ihre Charaktere eine besondere, fast väterliche Dynamik teilten.

Besondere Erinnerungen bewahrt Andy auch an ihre erste Begegnung. Bei der allerersten Leseprobe für die Serie habe Andre sofort perfekt in die Rolle gepasst. "Es war wie ein magisches Gefühl", erzählte Andy. Obwohl Andre vor allem aus dem dramatischen Fach kam und an der Juilliard School ausgebildet wurde, beeindruckte er mit seinem Comedy-Talent. Auch wenn er anfangs Zweifel hatte, ob er in der Lage sei, Humor authentisch rüberzubringen, stellte er seine Vielseitigkeit schnell unter Beweis. "Er war einfach der Beste", schwärmte Andy. Besonders ikonisch sei Andres Darstellung des stoischen Captain Raymond Holt gewesen, die oft die lustigsten Momente der Serie hervorbrachte.

Andre Braugher wurde nach seinem Tod mit liebevollen Worten seiner Kollegen aus der Serie verabschiedet. Terry Crews (56) dankte ihm etwa für "Weisheit, Rat, Freundlichkeit und Freundschaft". Melissa Fumero betonte, dass sie niemals die tiefe Liebe und Loyalität vergessen werde, die Andre für seine Familie empfand. Auch der offizielle Instagram-Account der Show "Brooklyn Nine-Nine" widmete ihm einen Post mit den Worten: "Immer unser Captain. Wir lieben dich, Andre." Abseits der Kameras war Andre für viele seiner Kollegen nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein äußerst geachteter Freund.

Getty Images Schauspieler Andy Samberg und Andre Braughe, August 2018

Getty Images Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero, Andre Braugher, und Andy Samberg

Getty Images Schauspieler Andre Braugher und Andy Samberg, August 2017