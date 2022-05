Jasmin Minz (29) gibt ein kleines Mama-Update! Die Alles was zählt-Darstellerin ist Anfang Mai erstmals Mutter geworden, wie sie auf Social Media selbst mitteilte. Ihr Baby betitelte sie bisher nur als kleines Wunder – das Geschlecht verriet sie bisher nämlich noch nicht. Doch jetzt gewährte sie tatsächlich erste Einblicke in ihren Alltag als frisch gebackene Mutter: Jasmin scheint in ihrer neuen Rolle total aufzugehen!

Denn im Interview mit PicturePuzzleMedien schwärmte sie von den ersten Tagen mit ihrem Nachwuchs: "Ich fühle mich super! Ich bin sehr überwältigt vom Hormoncocktail und den Mutterinstinkten, die so reinkicken – eine irre Erfahrung." Auch ihren ersten Muttertag konnte Jasmin bereits in vollen Zügen genießen. Mit ihrem Neugeborenen saß sie in der Sonne und gönnte sich ein alkoholfreies Bier. Offenbar geht es der Beauty so kurz nach der Geburt wieder prächtig.

Vielleicht liegt das auch an ihrer Vorbereitung: Mit Schwangerschaftsyoga und einem Geburtsvorbereitungskurs stimmte sie sich auf die Entbindung ein. Aber wie steht es denn jetzt um sie und ihre AWZ-Rolle? "Ich freue mich auf meine Rückkehr, aber darüber denke ich zurzeit ehrlicherweise gerade nicht so viel nach", betonte Jasmin und scheint sich voll und ganz auf ihr Baby konzentrieren zu wollen.

Instagram / jasmin.minz.official "Alles was zählt"-Darstellerin Jasmin Minz

Instagram / jasmin.minz.official AWZ-Star Jasmin Minz' Baby

RTL / Julia Feldhagen Jasmin Minz, Schauspielerin

