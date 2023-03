So geht es mit Jasmin Minz' "Alles was zählt"-Rolle weiter

Die Fans von Alles was zählt dürfen gespannt sein! Vergangenen Monat hatte Jasmin Minz (29) verkündet, wieder zurück am Set der Vorabendserie zu sein. Knapp ein Jahr lang hatte sie sich wegen der Geburt ihres Sohnes eine Auszeit genommen – ihre Serienfigur Kim Breme verbrachte die Zeit derweil in Stockholm. Nun ist die Modedesignerin wieder zurück in Essen – doch welche neuen Geschichten bringt ihre Rückkehr mit sich? Jasmin verrät jetzt, worauf sich die Fans von AWZ und ihrer Rolle Kim freuen dürfen!

"Kim ist wieder da – das macht natürlich erst mal was mit der Beziehung zwischen Kim und Ben und auch dem gesamten Familiengefüge. Ben war ein ganzes Jahr alleine mit Nils und hat das alleine gewuppt. Wer Familie hat, der kann sich ja vorstellen, was auf die Figuren zukommt – mehr will ich dazu nicht sagen", plaudert die Seriendarstellerin im Interview mit RTL aus. Doch nicht nur das Privatleben ihrer Rolle Kim wird so einige Veränderungen durchmachen – auch beruflich stehen so manche Konflikte bevor. "Kim hat natürlich auch Ambitionen mitgebracht. Sie hat was gelernt, sie will weiter wachsen, sie will das, was sie gelernt hat, anwenden. Sie wird entsprechend mit Isabelle ihre Konflikte haben, sie wird eigene Sachen vorantreiben… Es bleibt also spannend!", teasert die 29-Jährige weiter an.

Wie es für Jasmin ist, wieder für AWZ vor der Kamera stehen zu dürfen, verrät sie ebenfalls. "Zurück zu sein fühlt sich an, als wäre ich nie weg gewesen", fasst die Schauspielerin zusammen. Sie sei froh, wieder drehen zu dürfen, denn das Arbeiten habe ihr gefehlt. "Ich habe eigentlich schon nach den ersten drei Monaten [nach der Geburt] gemerkt: 'Alles klar, ich bin nicht dafür gemacht, um ausschließlich Mutter zu sein'", gibt Jasmin offen zu.

Anzeige

RTL Jasmin Minz und Jörg Rohde bei AWZ

Anzeige

RTL Ania Niedieck und Jasmin Minz in einer AWZ-Szene

Anzeige

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz mit ihrem Sohn, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de