Nach Hit: AWZ-Star Jasmin Minz spricht offen über Fehlgeburt

Jasmin Minz (30) erinnert sich an schwere Zeiten zurück. Im vergangenen Jahr hatte der Alles was zählt-Star voller Freude verkündet, dass er zum ersten Mal Mama geworden ist. Was viele dabei jedoch nicht wussten: Die Schauspielerin hatte ein Jahr zuvor eine Fehlgeburt erlitten. Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte sie einen Song, in dem sie diese verarbeitet. Jetzt spricht Jasmin auch in einem Interview offen über den Verlust ihres ungeborenen Kindes.

Im Gespräch mit Bunte erinnert sich die 30-Jährige an den traurigen Moment der Fehlgeburt zurück. "Drei Tage vorher bekam ich leichte Blutungen, wollte mich aber nicht wahnsinnig machen", verrät die Schauspielerin. Als der Verlust tatsächlich eingetreten war, habe sie eine starke Traurigkeit und einen emotionalen Schmerz verspürt. "Ich bin völlig verheult ins Krankenhaus gefahren", erzählt Jasmin. Auch wenn sie die Diagnose noch nicht hatte, sei ihr bewusst gewesen, dass sie ihr Baby verloren hat.

"Es hat wehgetan und ich habe getrauert", erinnert sich die Mama eines Sohnes zurück. Dennoch habe sie es geschafft, alles gut zu überstehen. "Es hat mich nicht in ein tiefes Loch gezogen", betont Jasmin. Denn ihr sei bewusst gewesen, dass eine Fehlgeburt völlig normal ist und sie keine Schuld trage. "Es muss nicht heißen, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, sondern dass der Embryo vielleicht nicht überlebensfähig war. Es kann auch für deinen Körper sprechen", stellt der AWZ-Star klar.

RTL / Julia Feldhagen Jasmin Minz, Schauspielerin

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, AWZ-Star

RTL / Julia Feldhagen Jasmin Minz, Schauspielerin

