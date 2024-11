Jasmin Minz verlässt "Alles was zählt" für längere Babypause

Jasmin Minz (31) ist voll und ganz im Babyfieber, denn die Schauspielerin wird bald zum zweiten Mal Mama. Um sich auf die Geburt ihres Wonneproppens zu konzentrieren, steht sie aktuell nicht mehr für Alles was zählt vor der Kamera – und das wird auch nach ihrer Schwangerschaft der Fall sein. "Ich habe generell bei dieser Schwangerschaft früher als bei der ersten gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme, weil die Belastung einfach insgesamt [...] höher da ist", erklärt die Zweifachmama in spe ihre Beweggründe während eines RTL-Interviews.

Der Entschluss, der Serie schon früher als geplant den Rücken zuzukehren, fiel Jasmin ziemlich schwer, denn "Alles was zählt" war laut ihr "das Beste, das je passieren hätte können." Während des Gesprächs mit dem Sender betont die Familienmutter: "Die Entscheidung zu treffen, dass ich mich erst mal auf meine Familie fokussiere, auf mich und auf mein Privatleben, ist für jemanden, der sehr lange angetrieben war von einem Karrieregedanken, nicht ohne." Ihre Fans bittet Jasmin, nicht zu streng mit ihrer Figur ins Gericht zu gehen, da deren Geschichte wegen der Schwangerschaft dementsprechend umgeschrieben wurde. Die vorerst letzte AWZ-Folge mit Jasmin als Kim gibt es Freitag, den 6. Dezember, um 19.05 Uhr zu sehen.

2022 wurde die TV-Bekanntheit erstmals Mama. Dass die Seriendarstellerin ihr zweites Kind erwartet, verkündete sie im Sommer dieses Jahres auf Instagram. Auf der Social-Media-Plattform präsentierte die 31-Jährige ihren Fans einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Babybauch zur Schau stellte und in die Kamera zwinkerte. "Die letzten Wochen war es etwas still hier, wegen sehr müde und so. Nun, jetzt wisst ihr, warum. Baby Nummer zwei kommt!", hieß es zudem.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz mit ihrem Sohn, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige