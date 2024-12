"Alles was zählt"-Star Jasmin Minz verrät das Babygeschlecht

Gemeinsam mit ihrem Ehemann erwartet Jasmin Minz (31) Nachwuchs. Die Alles was zählt-Berühmtheit freut sich riesig auf ihr kleines Wunder und begleitet die Schwangerschaft für ihre Fans im Netz. Nun hat der Serienstar eine freudige Nachricht zu verkünden. Erwartet sie einen Jungen oder ein Mädchen? In einem niedlichen Video auf Instagram verrät sie ihren Followern: "Wir dürfen uns auf eine Tochter freuen!" Dazu malt die Blondine das Venussymbol auf ihren wachsenden Bauch und strahlt glücklich in die Kamera.

Schon im Juli plauderte Jasmin aus, dass ihr zweites Kind im Anmarsch ist. Aus diesem Grund müssen die Fans der Soap bald auf die Darstellerin verzichten. "Ich habe generell bei dieser Schwangerschaft früher als bei der ersten gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme, weil die Belastung einfach insgesamt [...] höher ist", offenbarte sie in einem Gespräch mit RTL. Nach ihrer vorerst letzten Folge von "Alles was zählt" am 6. Dezember wird sich die Nordrhein-Westfälin voll und ganz auf ihre Familie konzentrieren.

Die Schwangerschaft ist für Jasmin eine besonders emotionale Erfahrung, da sie zuvor eine Fehlgeburt erlitten hatte. Im Juni 2023 sprach sie mit der Bunte offen über dieses Erlebnis. "Ich bin völlig verheult ins Krankenhaus gefahren", erläuterte die heute 31-Jährige. Allerdings machte sie damals auch deutlich, dass Fehlgeburten kein Tabuthema sein sollten: "Es muss nicht heißen, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, sondern dass der Embryo vielleicht einfach nicht überlebensfähig war."

Anzeige Anzeige

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, Schauspielerin

Anzeige Anzeige