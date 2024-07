"Alles was zählt"-Star Jasmin Minz ist wieder schwanger!

Jasmin Minz (31) schwebt im Babyglück! Die "Alles was zählt"-Bekanntheit erwartet ihren zweiten Nachwuchs, wie sie nun stolz auf Instagram verkündet. Zu einem süßen Babybauchfoto von sich erklärt die Darstellerin ihren Fans stolz: "Die letzten Wochen war es etwas still hier, wegen sehr müde und so. Nun, jetzt wisst ihr, warum. Baby Nummer zwei kommt!" Im Gespräch mit Bunte verrät die Nordrhein-Westfälin weitere Details. Tatsächlich ist Jasmin bereits im fünften Monat. Die Schwangerschaft war für sie und ihren Partner offenbar eine wunderschöne Überraschung: "Es ist ein geplantes und absolut gewünschtes Kind, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht."

Für das zweite Kind möchte Jasmin sich eine längere Auszeit nehmen. Ihrer Rolle als Kim Steinkamp in der beliebten TV-Show kann die 31-Jährige dann erst mal nicht mehr nachkommen – sehr zum Leidwesen ihrer Fans. Neben zahlreichen Glückwünschen häufen sich unter der Verkündung der Babynews auch viele traurige Kommentare. "Dann kommt wieder eine Pause, wo wir auf dich leider verzichten müssen. Aber es ist ja auch wegen was ganz Tollem. Meinen Glückwunsch für das Wunder, das in deinem Bauch entsteht", schreibt beispielsweise ein Fan.

Dass die Schauspielerin derzeit erneut Nachwuchs erwartet, ist für Jasmin etwas ganz Besonderes. Bevor sie im Jahr 2022 einen gesunden Jungen zur Welt brachte, hatte sie eine Fehlgeburt erlitten. Zu Beginn ihrer jetzigen Schwangerschaft habe sie deshalb ein wenig Angst gehabt. "Es ist etwas, das einem in jeder anderen Schwangerschaft hinterherhängt. Ich konnte die ersten Wochen nicht so genießen, wie ich es gerne getan hätte", erklärt die leidenschaftliche Sängerin ehrlich. Nun überwiegt bei Jasmin jedoch einfach nur ganz große Vorfreude!

RTL/ Julia Feldhagen Die "Alles was zählt"-Stars Jörg Rohde und Jasmin Minz

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, Schauspielerin

