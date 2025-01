"Alles was zählt"-Star Jasmin Minz' Baby ist auf der Welt

Jasmin Minz (31) meldet sich mit einer wundervollen Nachricht bei ihren Fans im Netz: Die Alles was zählt-Bekanntheit ist zum zweiten Mal Mutter geworden! Auf Instagram teilt die überglückliche Darstellerin einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Baby. Der neue Erdbewohner liegt in Jasmins Arm, während sie ihn liebevoll anlächelt. "Sie ist hier", schreibt sie zu dem Foto und setzt die Hashtags #Baby, #Mom und #Babygirl dahinter.

In der Kommentarspalte sammeln sich bereits etliche Glückwunschbekundungen. "Herzlichen Glückwunsch, was für eine süße Maus. Wünsche euch eine tolle Kuschelzeit zu viert", freut sich beispielsweise ein Social-Media-Nutzer für Jasmin. Ein weiterer schließt sich an und schreibt: "Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs und viel Freude mit der Familie." Auf welchen Namen das kleine Mädchen hören wird, verrät Jasmin allerdings nicht.

Jasmin ist bereits Mama eines Sohnes. Der kleine Junge erblickte im Jahr 2022 das Licht der Welt. Im Sommer vergangenen Jahres verriet die 31-Jährige dann voller Stolz auf Instagram, dass der zweite Nachwuchs im Anmarsch ist. "Die letzten Wochen war es etwas still hier, wegen sehr müde und so. Nun, jetzt wisst ihr, warum. Baby Nummer zwei kommt", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie ihre kleine Babykugel gekonnt in Szene setzte.

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, Schauspielerin

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz mit ihrem Sohn, Schauspielerin

