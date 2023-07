Nach Fehlgeburt: So war Schwangerschaft für Jasmin Minz

Jasmin Minz (30) gewährt Einblicke in ihr Privatleben. Im Januar vergangenen Jahres hatten der Alles was zählt-Star und sein Mann voller Freude verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Wenige Monate später war es endlich so weit und die beiden durften ihren Sohn in den Armen halten. Was viele allerdings nicht wussten: Ein Jahr zuvor hatte die Schauspielerin eine Fehlgeburt erlitten. Nun spricht Jasmin darüber, wie es für sie war, nach dem Schicksalsschlag wieder schwanger zu sein.

Im Interview mit Bunte gibt die 30-Jährige offen zu, dass sie und ihr Liebster sich "nicht so gefreut haben wie beim ersten Mal" – vor allem ihr Mann war anfangs vorsichtig: "Angst will ich das nicht nennen, aber er konnte sich noch nicht auf diese Vorfreude einlassen, bis die magischen zwölf Wochen überwunden waren." Jasmin selbst sagt, dass sie "schon mehr Vertrauen" hatte: "Ich habe mich gefreut, dass es geklappt hat, und wieder meine Engsten eingeweiht. Ich hatte keine Angst, dass es wieder nicht klappt."

An weiteren Nachwuchs denken Jasmin und ihr Mann aktuell noch nicht, wie sie ebenfalls im Interview verrät: "Unser Sohn ist zwar schon ein Jahr alt, aber gefühlt ist immer noch alles neu. Ich habe erst angefangen zu arbeiten, im August kommt der Kleine in die Betreuung. Das ist eine neue Situation." Ihre Liebsten und sie wollen sich erst einmal als Familie "eingrooven".

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz mit ihrem Sohn

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, Schauspielerin

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, Schauspielerin

