Hängt bei Sandra Janina (22) und Juliano Fernandez momentan der Haussegen schief? Bei Temptation Island V.I.P stellten sich die beiden Turteltauben Ende 2021 dem ultimativen Treuetest und verließen die Show zusammen. Noch Anfang des Monats schwärmte das Paar im Promiflash-Interview nur so voneinander. Doch offenbar herrscht gerade dicke Luft zwischen den beiden. Weil Sandra wohl einen OnlyFans-Account besitzt, bekamen sich Juliano und seine Liebste nun ordentlich in die Haare.

Auf seinem Instagram-Account wandte sich der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer an seine Fans und erzählte von dem Streit mit seiner Freundin. "Ich will jetzt mal loswerden, was Sache ist. Ihr habt ja mitbekommen, dass das Ende vom Urlaub nicht gut war", berichtete der Reality-TV-Star. Grund hierfür sei ein Foto gewesen, das Juliano von einem Fan zugeschickt bekommen habe. Auf dem Screenshot, den der Muskelmann wenig später ebenfalls teilte, ist ein OnlyFans-Profil zu sehen, das augenscheinlich Sandra gehört. Das habe Juliano "absolut nicht gepasst", weswegen er die letzte Nacht der gemeinsamen Reise auch im Hotel verbracht habe. "Bin mega-enttäuscht", betonte er.

Auch Sandra selbst meldete sich wenig später zu dem Vorfall zu Wort. Doch anders als Juliano deutete die Erfurterin nur einige Dinge an, sprach jedoch nicht konkret davon, was passiert ist. "Der Urlaub war an sich schön – bis halt aufs Ende. Das war komplett beschissen. Einfach was vorgefallen, einfach fürn Arsch", meinte sie verärgert.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2021

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, ehemaliger "Are You The One?"-Teilnehmer

Instagram / sandra_janina_ Juliano Fernandez und Sandra Janina im März 2022

