"Wettkampf in 4 Wänden": Sandra Janina ist als Erste raus!

Sie muss direkt wieder ihre Koffer packen! Sandra Janina (23) nahm schon bei einigen deutschen Reality-TV-Formaten teil. Nun versuchte die Studentin ihr Glück bei der neuen RTL-Show Wettkampf in 4 Wänden, bei der prominente Teams Räume renovieren müssen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Ines kämpfte sie dabei um ein sattes Preisgeld. Doch mit ihrem handwerklichen Geschick konnte sie wohl nicht besonders überzeugen: Schon in der ersten Folge flog Sandra raus!

In der ersten Folge der Renovierungssendung mussten die Teams ein Badezimmer komplett erneuern. Die 23-Jährige und ihre Mama entschieden sich dazu, ihr Bad mit blauen Fischgrätenfliesen sowie schwarzen Armaturen auszustatten. Doch die dreiköpfige Jury waren offenbar keine großen Fans von ihrem Raumkonzept und gaben ihnen jeweils nur vier Punkte – somit mussten die beiden die Baustelle verlassen. Sandra kann das wohl nicht wirklich nachvollziehen. "Ich bin ganz ehrlich: Ich begreife das nicht", meint sie ungläubig nach ihrem Rauswurf.

In der kommenden Woche werden zwei neue Promis für Sandra und Ines antreten und ihr Heimwerker-Fähigkeiten unter Beweis stellen – und zwar Lorik Bunjaku (26) und Denise Hersing (27)! Das Paar ist bekannt aus Bachelor in Paradise und nahm außerdem bei Ex on the Beach teil.

RTL Sandra Janina, "Prominent getrennt"-Kandidatin 2023

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Dezember 2021

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, Reality-TV-Darsteller

