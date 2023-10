Diesen Anspruch hat Influencerin Sandra Janina an Partner

Sie hat genaue Vorstellungen! Sandra Janina (24) ist durch ein paar Reality-Formate bekannt geworden. Vor allem durch ihre Teilnahme bei Love Island dürften viele Fans die Beauty kennen. Zuletzt war die gebürtige Holländerin mit Trash-TV-Kollege Juliano Fernandez zusammen. Nach einem gescheiterten Liebes-Comeback-Versuch mit ihm geht sie seit einem halben Jahr als Single durchs Leben. Doch was muss Sandras Freund denn überhaupt für eine gut funktionierende Beziehung mitbringen?

Gegenüber Promiflash verrät die Blondine ein paar Infos zu ihrem Mr. Right. "Er sollte auf jeden Fall Single sein – das ist ja selten heutzutage. Und ansonsten einfach loyal und er sollte gut kommunizieren können", plaudert die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin aus. Aktuell sei die Influencerin zwar solo, so wirklich daten will sie aber nicht: "Es ist wirklich anstrengend, einen vernünftigen Typen zu finden."

Doch hat Sandra noch Kontakt zu ihrem einstigen Freund? Immerhin war ihre Beziehung mit Juliano ein ziemliches Hin und Her. "Also mein Ex hat mir tatsächlich gestern geschrieben, ob alles gut ist und ich war wieder so 'Warum?'", erzählt die 24-Jährige schmunzelnd im Promiflash-Interview weiter.

RTL Sandra Janina und Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt"

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Dezember 2021

Instagram / sandra_janina_ Juliano Fernandez und Sandra Janina im März 2022

