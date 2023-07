"Wettkampf in 4 Wänden": Duschten Yvonne und Peter zusammen?

Sandra Janina (23) bringt die Gerüchteküche zum Kochen. In der neuen Realityshow "Wettkampf in 4 Wänden" kämpfen prominente Paare mit handwerklichem Geschick um die Gewinnsumme von 50.000 Euro. Trotz der andauernden Affärengerüchte um Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56), bilden die beiden TV-Sternchen ein Team. Und das sorgt ordentlich für Gesprächsstoff unter den Kandidaten. Jetzt behauptet Sandra, dass die beiden zusammen duschen waren!

"Ich gehe in den Container der Frauen und dann war da Yvonne drin und ich höre sie so stöhnen", plaudert die Blondine gegenüber der anderen Kandidaten aus. Außerdem fügt Sandra hinzu: "Für mich ist das Beweis genug." Doch wenig später stellt der Noch-Ehemann von Iris Klein (56) klar: "Wir haben schon gemeinsam geduscht von der Zeit her, aber in getrennten Containern."

Erst kürzlich berichtete RTL, dass nicht Yvonne, sondern ursprünglich Iris mit Peter an der Wettkampfshow teilnehmen wollte. In dem Bewerbungsvideo zeigt sich die Mutter von Daniela Katzenberger (36) siegessicher und witzelt: "Eigentlich hätten wir beide gereicht, weil wir alle vier Häuser gleichzeitig umbauen."

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden"

Sandra Janina, Reality-TV-Star

Peter Klein und Yvonne Woelke bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

