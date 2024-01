Zoff: Ist Zoe Saip noch sauer auf "Good Luck Guys"-Juliano?

Bei Good Luck Guys ließen Zoe Saip und Juliano kein gutes Haar aneinander. In der neuen Survivalshow traten verwöhnte Realitysternchen in Zweierteams in zahlreichen Prüfungen gegeneinander an. Statt sich den Rücken zu stärken, herrschte bei den beiden meist dicke Luft. Am Ende belegte das Duo den zweiten Platz, hinter dem Dream Team Aurelia und Micha (26). Wie steht es jetzt um die Streithähne Zoe und Juliano?

Zwischen den beiden herrscht aktuell Funkstille. "Freunde werden wir keine mehr", betont die einstige GNTM-Kandidatin im Promiflash-Interview. Zu sehen, wie Juliano im Camp hinter ihrem Rücken gegen sie gehetzt hat, habe sie getroffen. Die Österreicherin habe von Anfang an gewusst, dass es krachen wird: "Ich glaube, wir haben einfach unterschiedliche Werte und Vorstellungen von Respekt." Besonders gefehlt habe ihr ein Teampartner, bei dem sie sich auch mal hätte anlehnen können.

Doch es war nicht alles schlecht. Gerade zum Ende der Show hin habe Juliano als Teampartner so hinter Zoe gestanden, wie sie es sich gewünscht hatte. Dann erzählt das Model, was die Kameras im Finale nicht gezeigt haben – nach ihrer knappen Niederlage habe der Partyschlagersänger ihr aufgeholfen und gesagt: "Wir müssen uns das nicht geben, lass uns gehen."

Instagram / zoesalome Zoe Saip, TV-Bekanntheit

RTL Juliano Fernandez, "Prominent getrennt"-Star

© Joyn Zoe Saip, TV-Bekanntheit

