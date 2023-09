Haben Sandra Janina und Ex Juliano Fernandez noch Kontakt?

Sandra Janina (24) plaudert aus dem Nähkästchen. 2021 hatte die ehemalige Love Island-Teilnehmerin Juliano Fernandez kennen und lieben gelernt. Nach knapp zwei Jahren und einer geglückten Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. folgte dann jedoch die Trennung. Auch ein zweiter Versuch nach Prominent getrennt führte nicht zu einem Happy End. Doch haben Sandra und Juliano noch Kontakt? Promiflash hat nachgefragt!

"Also mein Ex hat mir tatsächlich gestern geschrieben, ob alles gut ist und ich war wieder so 'Warum?'", erklärt sie lachend im Promiflash-Interview. Sie hätten keinen Streit, doch er sei auch nicht ihr Freund. "Ich weiß nicht, er will, glaube ich, befreundet sein und ich will eigentlich nur meine Ruhe", gibt Sandra zu. Doch woran scheiterte die Beziehung letztendlich? "Weil ich ihm einfach nicht mehr vertraut habe. Ich habe es wirklich probiert nach den ganzen Sachen, die vorgefallen sind, aber es hat gar nicht mehr geklappt", offenbart sie.

Kurz nach ihrer Trennung meldete sich auch Juliano bei Instagram zu Wort. Auch er bestätigte: "Wir hatten keine Streitereien im Nachhinein, sondern haben uns hingesetzt und haben das vernünftig beendet." Außerdem hätten beide eingesehen, dass sie zu unterschiedlich seien.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Reality-TV-Star

Anzeige

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de