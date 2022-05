Jennifer Frankhauser (29) hat das große Geheimnis endlich gelüftet! Gemeinsam mit ihrem Partner Steffen König erwartet die Influencerin ihr allererstes Kind – es wird ein Junge. Am Mittwoch enthüllte die Schwester von Daniela Katzenberger (35) nun nach reiflicher Überlegung den Namen, den sie ihrem Sohn geben werden: Er soll Damian Andreas König heißen! Damian bedeute im Griechischen "Der Mächtige" und Andreas hieß ihr geliebter Vater, der bereits verstorben ist. Für Jenny ist es der perfekte Name. Doch was sagen ihre Fans zu der Kreation?

2.278 Promiflash-Leser haben abgestimmt (Stand 18. Mai, 10 Uhr). Und die Mehrheit von 61,3 Prozent (1.396 Votes) sagt: Ihren Geschmack trifft Damian Andreas nicht gerade! Die restlichen 38,7 Prozent (882 Votes) wiederum finden den Namen wunderschön. Auch unter dem dazugehörigen Instagram-Post wird fleißig diskutiert: "Also mein Fall ist es nicht, aber er muss ja denen gefallen", betonte ein Follower. "Das ist wenigstens mal was anderes und kein Trend-Name!", schrieb ein anderer.

Unter ihrem Verkündungspost auf Instagram wunderten sich einige Fans, warum Jenny den Namen schon jetzt – und nicht erst nach der Geburt – verraten hat. Die werdende Mama erklärte: Sie will auf ihrem Kanal ganz normal über ihr Baby sprechen können! "Weil ich ihn nennen möchte und nicht immer nur mit Kosenamen und weil ich personalisierte Sachen zeigen möchte", beteuerte die 29-Jährige.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Mai 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Mai 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Mai 2022

