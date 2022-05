Das kann sich sehen lassen. Benedict Cumberbatch (45) bringt als Doctor Strange neues Leben in das Marvel-Filmuniversum. Im zweiten Teil der Comic-Verfilmung versucht der magische Arzt Stephen Strange mit alten Bekannten gegen einen verblüffend starken Widersacher anzukommen. Bereits am Eröffnungswochenende hat der Superheld die US-amerikanischen Kinokassen regelrecht verzaubert. Auch die Fans rund um den Globus feiern den Actionstreifen: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ist ein voller Erfolg.

Wie die Nachrichtenseite Deadline berichtet, finden die Zuschauer auch nach zwei Wochenenden noch den Weg in die Kinos, um Doctor Strange bei seiner Reise durch das Multiversum zu erleben. Das Abenteuer von Doctor Strange und der von Elizabeth Olsen (33) gespielten Scarlet Witch spült weltweit über 660 Millionen Euro in die Kassen. Das macht die "Doctor Strange"-Fortsetzung zu dem Film mit dem zweithöchsten Einspielergebnis in diesem Jahr. Lediglich "The Batman" erzielte mit 763 Millionen Euro bis heute einen höheren Gewinn.

Obwohl der Streifen noch der größte Überseeerfolg des Jahres werden kann, verzeichnete der Hit auch eine auffällige Delle. Die Zuschauerzahlen sind nach dem Startwochenende um 60 Prozent eingebrochen. Der Rückgang sei zwar größer als ursprünglich angenommen, lasse sich aber laut Deadline erklären: Unter anderem habe der 28. Film des Marvel-Universums für viele Zuschauer nicht unbedingt den "Must see"-Faktor. Zudem sähen sich viele der Kinobesucher den Streifen im Gegensatz zu anderen Marvel-Filmen nicht erneut im Kino an.

Getty Images Der Cast von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" bei der Premiere

Getty Images Benedict Cumberbatch im Oktober 2019

Getty Images Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen und Sam Raimi, 2022 in Berlin

