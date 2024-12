Benedict Cumberbatch bestätigt Rückkehr in "Avengers 5"

Benedict Cumberbatch (48) kehrt als Doctor Strange zur Avengers-Reihe für "Avengers 5: Doomsday" zurück. Nachdem Robert Downey Jr. (59) und Chris Evans (43) ihre Teilnahme am kommenden Marvel-Blockbuster bestätigt haben, gab nun auch Benedict laut "GamesRadar" in einem Interview mit dem japanischen Medium "TV Groove" seine Rückkehr bekannt. Der Film wird dabei im übernächsten Jahr in die Kinos kommen. Besonders freut sich der renommierte Schauspieler auf die Zusammenarbeit mit den gefeierten Regisseuren, den Russo-Brüdern, und auf das Wiedersehen mit Robert Downey Jr., der diesmal in die Rolle des Bösewichts Doctor Doom schlüpfen wird.

Die Rückkehr von Benedict Cumberbatch dürfte für die Fans wenig überraschend sein, schließlich spielte Doctor Strange bereits in den Multiversum-Abenteuern der letzten Jahre eine zentrale Rolle. Sein Charakter war nach "Avengers 4" insbesondere in Filmen wie Spider-Man: No Way Home wichtig. Diese Verbindung zum Multiversum könnte in "Avengers 5" wieder im Vordergrund stehen. Wie gewohnt hüllt sich Marvel Studios jedoch in Schweigen, wenn es um die Details der Handlung geht.

Benedict ist nicht nur für seine Rolle als mystischer Zauberer bekannt. Er erlangte internationale Anerkennung durch seine Darstellung des Sherlock Holmes in der BBC-Serie "Sherlock" und wurde für seine Performance in "The Imitation Game" für einen Oscar nominiert. Abseits der Leinwand setzt sich der Schauspieler leidenschaftlich für wohltätige Zwecke ein und engagiert sich für soziale Gerechtigkeit. Zusammen mit seiner Frau, der Theaterregisseurin Sophie Hunter (46), und ihren drei Kindern führt er ein erfülltes Familienleben und genießt die Zeit fern des Rampenlichts.

Action Press/ SIPA PRESS Filmplakat von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Getty Images Benedict Cumberbatch und Sophie Hunter, Oscars 2022

