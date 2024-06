Neue Serie: Benedict Cumberbatch schlüpft in Monsterkostüm!

Benedict Cumberbatch (47) gehört zu den vielseitigsten Schauspielern Hollywoods. Schon für frühere Projekte schlüpfte er in ulkige Kostüme, aber für sein neuestes Projekt "Eric" ging der dreifache Papa an seine Grenzen. Die neue Thriller-Serie folgt einem Vater, der seinen verschwundenen Sohn sucht und deswegen Halluzinationen entwickelt. Dafür musste der Sherlock-Star in ein zwei Meter großes plüschiges Kostüm schlüpfen und die Straßen von New York hinunterrennen! In einem Interview mit BBC News, dem auch die Fotos vorliegen, erzählte er: "Es war eine der lächerlichsten Sachen, die ich je gemacht habe. Und ich habe schon einiges gemacht. Aber es hat Spaß gemacht! Es war schmerzhaft lustig."

Benedict spielt gerne komplexe, komplizierte Charaktere. So erzählt er weiter im Interview: "Ich glaube, wir leben alle in einer Grauzone. Es gibt Gut und Böse in uns allen, das ist es, was uns menschlich macht. Und mein Charakter in dieser Serie ist zwar extrem, aber es existiert eine Menge persönlicher Schmerz hinter dem Schmerz, den er anderen zufügt." Im Netz freuen sich die Fans des Schauspielers schon auf die Mini-Serie. Auf X schreibt eine Kritikerin: "Benedict liefert die beste Leistung seiner Karriere ab." Die Serie ist ab 30. Mai auf Netflix verfügbar.

Sein persönliches Leben hält Benedict eher aus der Öffentlichkeit heraus. Seine Frau Sophie Hunter (46) und er sind bereits seit fast zehn Jahren verheiratet und haben gemeinsam drei Söhne: Finn, Hal und Christopher. Obwohl er selbst ein Papa im echten Leben ist, konnte er laut eigenen Worten die Serie ziemlich gut von seinem privaten Leben trennen. Gegenüber Metro.co.uk erzählte er: "Man bringt sich selbst eher als Geschichtenerzähler ein und nicht dein eigenes Leben. Ich sah es nur als Arbeit an."

Getty Images Der Cast von Netflix' "Eric", 2024

Getty Images Benedict Cumberbatch und Sophie Hunter, Oscars 2022

