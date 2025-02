Benedict Cumberbatch ist tief berührt von neuer Filmrolle

Benedict Cumberbatch (48) hat bei der Premiere seines neuen Films "The Thing With Feathers" in Berlin tiefe Einblicke in sein Verständnis von Trauer und Verletzlichkeit gegeben. Der britische Schauspieler spielt in dem Drama einen Vater, der nach dem plötzlichen Verlust seiner Frau mit seinen zwei Söhnen einen Weg aus der Verzweiflung sucht. "Das hat mich wirklich tief berührt", sagte er laut Deadline auf der Pressekonferenz am Dienstag. Der Schauspieler sprach zudem offen darüber, wie ihn die Dreharbeiten auch persönlich bewegt hätten: "Ich bin 48, ich habe gelebt, ich habe Trauer erlebt – und ich glaube, das haben die meisten in meinem Alter. Es hat einfach einen Nerv getroffen."

Der Film basiert auf Max Porters Roman "Grief is the Thing with Feathers" und wurde unter der Regie von Dylan Southern realisiert. Benedict Cumberbatch lobte außerdem die Arbeit mit den beiden jungen Kinderdarstellern Richard und Henry Boxall, die in dem Film seine Söhne spielen, und bezeichnete die Zusammenarbeit mit ihnen als "eine echte Inspiration". Weiter hob er hervor, wie der Film traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit hinterfrage. "Unsicherheiten und emotionale Verletzlichkeit stehen nicht oben auf der Agenda des Alpha-Männchens", erklärte der Schauspieler. Die Geschichte, die sich um Verlust und die Hoffnung auf Neuanfänge dreht, sei für ihn klar auch eine Auseinandersetzung mit der Stärke, die in Schwäche liege.

Abseits seiner Schauspielkarriere engagiert sich Benedict Cumberbatch auch als Produzent. Mit seiner Produktionsfirma SunnyMarch hat er sich zum Ziel gesetzt, ein Umfeld für "ehrliche und herausfordernde" Projekte zu schaffen. Die Freundschaft mit Regisseur Dylan Southern, die schon vor den Dreharbeiten begann, bot ihm die nötige Vertrauensbasis, um die emotionale Tiefe seiner Rolle auf die Leinwand zu bringen. Privat ist der Schauspieler ebenfalls bekannt für sein soziales Engagement und betonte, wie wichtig es ihm sei, Stimmen und Geschichten Raum zu geben, die oft übersehen werden. "Ich glaube, wir tragen als Gesellschaft die Verantwortung, denen zu helfen, die durch das Raster fallen."

Getty Images Benedict Cumberbatch, April 2022

Getty Images Benedict Cumberbatch und Sophie Hunter, Oscars 2022

