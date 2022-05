Was ein süßer Paar-Auftritt! Im italienischen Portofino fand am vergangenen Wochenende die langersehnte Hochzeit von Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) statt. Nach ihrer standesamtlichen Trauung im privaten Kreis folgte nun das große Fest mit Freunden und Familie. Neben einigen Berühmtheiten, wie Machine Gun Kelly (32) und Megan Fox (36) durfte der Kardashian-Jenner-Clan auf der Gästeliste natürlich nicht fehlen. Kourtneys jüngere Schwester Kendall (26) zeigte sich verliebt mit ihrem Freund Devin Booker (25)!

Kendall wählte für die Feierlichkeiten ein langes, ärmelloses Kleid mit lilafarbenem Blumenmuster. Ihr Haare trug sie dabei hochgesteckt, wobei einige Strähnen an der Seite herunterhingen. Für die Fotografen posierte sie händchenhaltend mit ihrem Freund Devin. Der Basketballer trug einen schwarzen Blazer über einem weißen Hemd und kombinierte dazu eine schwarze Anzughose mit glänzend schwarzen Schuhen. Während der Zeremonie nahmen die beiden neben dem Rest der Kardashian-Jenner-Familie platz.

Die Hochzeitsgäste strahlten in ihren glamourösen Outfits mit der italienischen Sonne um die Wette. Auch die Mutter der Keeping Up with the Kardashians-Stars hatte sich für den besonderen Tag ihrer Tochter herausgeputzt. Als Kris Jenner (66) Kourtney die steinernen Treppen hinunter begleitete, gab sie den Blick auf ihr elegantes, altrosafarbenes Kleid mit vielen Applikationen und Federn frei.

Cobra Team/ Backgrid Devin Booker, Kendall und Kylie Jenner mit anderen Gästen bei Kourtney Kardashians Hochzeit

Cobra Team/ Backgrid Die Kardashian-Jenners bei Kourtney Kardashian und Travis Barkers Hochzeit

Cobra Team / BACKGRID Kris Jenner und Kourtney Kardashian bei Kourtneys Hochzeit

