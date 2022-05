Britney Spears (40) und ihr Verlobter Sam Asghari (28) blicken weiter nach vorne. Die "Womanizer"-Interpretin hatte sich Ende 2021 von der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) losgesagt, darauf folgte die Verlobung mit ihrem langjährigen Partner Sam. Im April verkündete das Paar dann, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Doch rund einen Monat später sah die Welt schon ganz anders aus, denn die Musikerin verlor ihr ungeborenes Baby. Nun wirkt es jedoch so, als ob Britney und Sam sich von diesem Schicksalsschlag nicht unterkriegen lassen!

In Sams Instagram-Story ist ein Bild von dem Paar in einem Hotel in Las Vegas zu sehen. Dabei stehen Britney und ihr Verlobter eng umschlungen vor einem Pool, während die beiden sich küssen. Im Hintergrund erkennt man, dass die Sängerin anlässlich ihres Besuchs auf der Wand des Hotels mit den Worten "Resorts World liebt Britney" abgebildet wurde. Zudem teilte Sam ein Video, mit dem sich das Paar einen kleinen Scherz erlaubt: Die Sängerin täuscht einen Schlag vor, mit dem sie Sam in den Pool schubst. Unter den Beitrag schrieb der 28-Jährige scherzhaft: "Jungs, verärgert niemals eure Frau. Niemals..."

Auch Britney teilte einige Bilder und Videos von den beiden! So sieht man das Paar gemeinsam eng am Pool tanzen und herumalbern. Auf einem der Fotos tragen die Popsängerin und ihr Verlobter sogar schöne venezianische Masken.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Instagram / samasghari Sam Asghari mit seiner Verlobten Britney Spears im Februar 2022

Instagram/britneyspears Sam Asghari und Britney Spears in Las Vegas im Mai 2022

