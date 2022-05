Auch heute noch hinterlässt sein Tod Spuren. George Michael (✝53) war einer der größten Popstars. Am 25. Dezember 2016 ist der Sänger plötzlich an einem Herzinfarkt im Alter von nur 53 Jahren verstorben – doch seine Lieder bleiben bis heute unvergessen. In einer neuen Dokumentation bekommen die Zuschauer jetzt einen Einblick in das private Leben des Musikers: Ein Trailer zeigt George Michaels' ehrliche Eindrücke von der Musikindustrie.

Der Teaser auf YouTube gibt bereits erste Einblicke zu "George Michael: Freedom Uncut". "Ich kann nicht wirklich erklären, wie überwältigend diese Art von Hysterie sein kann. Ich erinnere mich, dass ich dachte: Ich weiß wirklich nicht, ob ich das jemals wieder tun werde. Und alles, was ich damals wollte, war Erfolg", offenbarte der Sänger die Gefahren der Musikbranche und seinen Umgang mit dem großen Ruhm. Seine Musik war für ihn das Wichtigste: "Ich möchte Lieder hinterlassen – ich glaube, dass ich Lieder hinterlassen kann, die anderen Generationen etwas bedeuten werden."

Der Film soll auch Michaels Leben abseits der Bühne und sein turbulentes Privatleben thematisieren. Außerdem wird der Tod seines Lebensgefährten, der im Alter von 36 Jahren an einer HIV-Infektion starb, und der Tod seiner Mutter aufgegriffen.

Anzeige

Getty Images George Michael im September 2011

Anzeige

Getty Images Andrew Ridgeley und George Michael als Wham!

Anzeige

Getty Images George Michael im Mai 2004 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de