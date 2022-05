Es war endlich wieder so weit! Die britische Schauspielerin Nadine Mulkerrin spielte sieben Jahre lang in der Seifenoper "Hollyoaks" die Rolle der Cleo McQueen. Erst vor wenigen Tag gab die 28-Jährige bekannt, dass sie für immer aus der Serie aussteigen wird. Auch die Schauspielerei wird in den nächsten Monaten und Jahren vermutlich etwas zurückgestellt, denn Nadine hat noch weitere freudige Nachrichten zu verkünden: Sie ist zu zweiten Mal Mutter geworden!

Auf Instagram teilte sie in einem berührenden Beitrag vier Bilder ihres Neugeborenen zusammen mit seinem Bruder Reggie. Dazu schrieb Nadine: "Reggie möchte euch allen seinen neuen kleinen Bruder Dougie James Speed vorstellen." Der stolze große Bruder hält sein jüngeres Geschwisterchen liebevoll in den Armen und gibt ihm sogar einen kleinen Kuss.

"Er ist unser entspannter, wuscheliger, kleiner, alter Mann, der unsere Familie vervollständigt", fuhr sie anschließend fort. Die Familienplanung scheint damit vorerst abgeschlossen. Im letzten Satz schrieb Nadine nämlich: "So wird das bei mir jetzt laufen, ein Leben voller Dinosaurier, Autos und umherfliegenden Pillendreher! Wünscht mir Glück und gebt dieser Mama den Champagner."

Instagram / nadinemulkerrin Die Kinder von Nadine Mulkerrin

Instagram / nadinemulkerrin Nadine Mulkerrin und ihr Mann Rory Douglas-Speed lächeln

Getty Images Nadine Mulkerrin, Juni 2018

