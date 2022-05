Das Star-Aufgebot bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes konnte wohl kaum beeindruckender sein! Vom 17. bis zum 28. Mai fanden in der französischen Gemeinde die 75. Filmfestspiele statt. Bei dem Wettbewerb konkurrierten 21 Filmproduktionen um den Hauptpreis – die goldene Palme. Doch das Event war wie immer nicht nur von Filmpremieren geprägt – der rote Teppich verleitete die Stars dazu, sich besonders elegant zu kleiden. Promiflash stellt euch in dem Video die glamourösesten Looks vor!

