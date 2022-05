Glamouröse Bilder von Diane Kruger (45) und Norman Reedus (53)! Schon seit 2016 gehen die Schauspieler gemeinsam durchs Leben und haben zusammen eine dreijährige Tochter – die kleine Nova Tennessee. Angeblich sollen die Hollywood-Schönheit und der The Walking Dead-Darsteller inzwischen sogar verlobt sein. Bei der Met Gala erregte der XXL-Klunker der Blondine Aufmerksamkeit. Auch nun zog sie wieder die Blicke auf sich: In Cannes legte Diane mit Norman einen schönen Paar-Auftritt hin!

Auf dem Filmfestival in Cannes besuchten die beiden das Screening des Films "The Innocent". Zu diesem Anlass erschien die 45-Jährige in einer ausladenden Robe in einem knalligen Rot und gerafftem Rock. Das Ganze kombinierte sie mit auffälligem Goldschmuck. Ihr Partner hingegen wählte einen ganz klassischen Look: Norman posierte in einem schwarzen Anzug samt Fliege und weißem Hemd für die Fotofragen und hielt dabei immer wieder die Hand seiner Lebensgefährtin.

Doch die beiden sind nicht die Einzigen, die in Cannes bereits auf dem roten Teppich geturtelt haben. Jake Gyllenhaal (41) und seine Freundin Jeanne Cadieu gaben bei dem Event an der Côte d’Azur sogar ihr Debüt auf dem roten Teppich. In einem pinkfarbenen Kleid posierte das Model neben dem Schauspieler.

Getty Images Diane Kruger, TV-Bekanntheit

Getty Images Diane Kruger und Norman Reedus auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu bei den Filmfestspielen von Cannes 2022

