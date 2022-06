Was für ein tragisches Ereignis. Mark Purslow war schon auf einigen Motorradstrecken dieser Welt unterwegs und nahm an internationalen Meisterschaften teil. Ein absoluter Traum des Sportbegeisterten war, eines Tages Tourist-Trophy-Rennfahrer zu werden – diesen Meilenstein konnte er im Laufe seiner Karriere tatsächlich auch erreichen. Doch nun wird sich Mark nicht mehr auf sein Bike setzen können: Er ist mit nur 29 Jahren gestorben.

In einer offiziellen Erklärung, die unter anderem The Sun veröffentlichte, hieß es, dass es bei einem Qualifikationsrennen der Tourist Trophy auf der Isle of Man zu einem tödlichen Unfall kam. "Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Mark Purslow nach einem Zwischenfall im Qualifying heute Abend bekannt zu geben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Angehörigen", lauteten die Worte in der schockierenden Nachricht.

In diesem Jahr begab sich Mark zu seinem zweiten Auftritt bei den Isle of Man TT Races, nachdem er 2017 bereits an den Supersport- und Lightweight-Rennen teilgenommen hatte. "Er hatte den Manx Grand Prix absolviert, wo er 2015 bei seinem Debüt das Leichtgewichtsrennen gewonnen hatte, und er war auch bei der Classic TT angetreten", hieß es außerdem in der Erklärung.

Mark Purslow im Juli 2021

Mark Purslow, Rennfahrer

Mark Purslow, Motorradfahrer

