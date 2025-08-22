Shaquille O'Neal steigt mit Will Smiths Ex-Bodyguard in Ring

Der ehemalige NBA-Profi Shaquille O'Neal (53) hat die Herausforderung von Will Smiths (56) ehemaligem Bodyguard Charlie Mack zu einem Boxkampf angenommen. In einem Instagram-Video verkündete der Basketballstar am Montag: "Hey Celebrity-Boxing und Charlie Mack, ich akzeptiere. Ihr nennt mir die Zeit und den Ort – ich werde da sein." Charlie Mack, der laut Medienberichten ungefähr im selben Alter wie Shaquille ist, hatte den Vorschlag zuvor öffentlich gemacht und dabei die Ursprungsgeschichte ihrer Rivalität erzählt.

Mack erklärte in einem weiteren Video, dass die Fehde zwischen ihm und Shaq vor vielen Jahren bei einem Autogrammtermin in Dallas begann. Demnach habe O'Neal versucht, sich in der Schlange vorzudrängeln. Mack zögerte nicht und habe ihm daraufhin einen Griff an den Nacken verpasst, um ihn zurück an seinen Platz zu bringen. Seitdem scheint die Spannung zwischen den beiden ungebrochen zu sein. Auf Social Media kündigte Mack am Dienstag an, dass der lang erwartete Kampf nun endlich Realität werde. Ein genaues Datum und der Veranstaltungsort fehlen jedoch noch.

Charlie Mack ist in der Promiwelt kein Unbekannter: Der enge Vertraute von Will Smith arbeitete jahrelang als dessen Bodyguard und machte sich außerdem als Produzent und Promoter in der Hip-Hop-Szene von Philadelphia einen Namen. Ihm gegenüber steht nun niemand Geringerer als Shaquille O'Neal. Der 2,16 Meter große Basketball-Star gilt als eine der größten Legenden der NBA: Mit den Los Angeles Lakers und den Miami Heat holte er insgesamt vier Meistertitel, wurde mehrfach All-Star und 2016 in die Basketball Hall of Fame aufgenommen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Imago Collage: NBA-Star Shaquille O'Neal und Ex-Bodyguard Charlie Mack

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Shaquille O'Neal, Basketball-Star