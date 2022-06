Ob er sich jetzt den nächsten Sieg holen wird? Filip Pavlovic (27) gewann die 15. Dschungelcamp-Staffel. Im Finale setzte er sich gegen Eric Stehfest (32) und Manuel Flickinger (34) durch. Seitdem scheint es für den sympathischen Hamburger ziemlich rund zu laufen – der amtierende Dschungelkönig nimmt am heutigen RTL Turmspringen teil. Vor dem Wettkampf wollte Promiflash von Filip wissen, wie es ihm nach seinem Dschungelsieg geht.

Filip berichtete, dass er seit seinem Sieg nicht sonderlich viel Freizeit habe: "Momentan kommt man gut rum und ich bin auch dankbar für diese Zeit, freue mich natürlich und hoffe auch, dass ich diese Zeit noch so lange durchleben kann wie möglich." Er betonte, dass die Arbeit schließlich sein "Hobby" sei und es ihm Spaß mache. "Ich hoffe natürlich auf viele weitere Monate oder auch Jahre. Jetzt fängt es ja erst richtig an! Pause kann ich machen, wenn ich alt bin", blickte er optimistisch in die Zukunft.

Beim Turmspringen tritt Filip im Einzel unter anderem gegen Paul Janke (40) und Lola Weippert (26) an. Er selbst sei der Meinung, dass ihm die anderen Mitstreiter in Sachen Ehrgeiz in nichts nachstehen: "Ich bin hier gerade beim Training und sehe, dass sich die Leute hier echt den Arsch aufreißen."

"RTL Turmspringen", live am 3. Juni um 20:15 Uhr

