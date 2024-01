Filip Pavlovic verrät: Das ist das Schlimmste im Dschungel

Das Dschungelcamp ist kein Ponyhof! Das weiß Ex-Teilnehmer Filip Pavlovic (29) aus eigener Erfahrung. Von Insektenmehl-Pizza bis zu bissigen Krokodilen hat er alles erlebt. Auch in diesem Jahr erwarten die Kandidaten im Busch so einige Tücken: Bereits die erste Prüfung inklusive Ekel-Snacks bringt die Promis an ihre Grenzen. Der Dschungelkönig aus dem Jahr 2022 verrät: Das wird für die Camper die größte Herausforderung im Dschungel!

Die meisten würden davon ausgehen, die Prüfungen seien das Härteste am Aufenthalt im Camp, meint Filip. "Aber es ist wirklich der Schlafmangel", klärt er im Interview mit RTL auf. Die Camper verbringen die Nacht auf dem Boden oder in Hängematten, aber stets unter freiem Himmel. Hinzu kommt die Wache am Feuer. Auch das Zusammenleben mit den anderen Kandidaten habe seine Tücken. Über die spärlichen Rationen Reis und Bohnen lasse sich der ein oder andere Streit vom Zaun brechen: "Jeder will da seinen Willen durchsetzen."

Im beschwerlichen und monotonen Alltag im Busch seien die Prüfungen für ihn sogar eine willkommene Abwechslung gewesen, erzählt Filip. "Letztendlich wollte ich immer in die Prüfung, einfach um mal was Neues zu sehen und auch mal das Camp zu verlassen", lacht der Realitystar.

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic bei der Dschungelprüfung

RTL Filip Pavlovic im Dschungelcamp 2022

RTL Filip Pavlovic im Dschungelcamp

