Geplant? So sieht Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic Coras Aus

Was denkt er über diesen Schritt? Vor zwei Jahren kämpfte sich Filip Pavlovic (29) im Dschungelcamp bis an die Spitze und wurde schließlich Dschungelkönig. Derzeit sind wieder einige Promis im australischen Busch und stellen sich den harten Challenges. Für Cora Schumacher (47) war das bereits zu viel und sie verließ die Show freiwillig. Doch was hält Filip von ihrem Exit?

RTL sprach mit dem Ex-Dschungelcamp-Sieger über die Entscheidung der TV-Bekanntheit. Er habe sich auch gefragt, warum Cora schon in den ersten Tagen so viel Privates ausgeplaudert hat und sich das nicht für einen späteren Zeitpunkt aufgespart hat. "Wieso verschießt Cora direkt die ganzen Infos am ersten Tag? [...] Man könnte ja fast glauben, dass sie das geplant hat und gesagt hat: 'Okay, mein Puffer ist weg und ich fliege wieder nach Hause'", mutmaßt Filip. Es könne aber auch sein, dass sie einfach an ihre Grenzen gekommen ist: "Vielleicht hat sie das auch einfach enorm unterschätzt."

Bislang müssen die Fans noch auf die Ausstrahlung der Folge, in der Cora die Koffer packt, warten. Erste Ausschnitte zeigen jedoch, dass die Ex von Ralf Schumacher (48) völlig fertig auf ihrem Feldbett sitzt und die Schnauze voll hat. "Ich halte das nicht mehr aus. Ich will nicht mehr. Ich will jetzt hier raus – jetzt, jetzt, sofort", klagt sie.

RTL / Stefan Thoyah Cora Schumacher im Dschungelcamp

ActionPress / Wehnert, Matthias Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

