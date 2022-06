Chris Töpperwien (48) ist unter der Haube! Der Reality-TV-Star stellte im August vergangenen Jahres seine neue Partnerin Nicole vor – knapp ein halbes Jahr später stellte der Goodbye Deutschland-Auswanderer der Blondine bereits die Frage aller Fragen und hielt um ihre Hand an. Im Mai war es dann so weit: Die Turteltauben gaben sich das Jawort. Nun hat Chris mit Promiflash über die Hochzeit geplaudert!

Im Interview mit Promiflash verrät der frischgebackene Ehemann, dass das Paar im Rahmen seiner Familie und engsten Freunde geheiratet habe. Ein Moment ist Chris an diesem Tag besonders in Erinnerung geblieben: "Der schönste Moment war natürlich der, als ich Nici in ihrem Kleid gesehen habe. Sie sah so elegant und wunderschön aus. Und dann natürlich der Moment des 'Yes, I do!'", schwärmt der 48-Jährige.

Das Kleid war schlicht und schick – genau nach dem Geschmack der Braut. "Ein pompöses Kleid mit zehn Metern Schleppe ist dann doch nicht so ihr Ding. Und meins übrigens auch nicht", plauderte Chris weiter aus. Beide tragen nun den Nachnamen Töpperwien.

Instagram / chris.toepperwien Nicole und Chris Töpperwien bei ihrer Hochzeit im Mai 2022

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien mit seiner Freundin Nici

