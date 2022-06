Fenella Fox macht Schönheitsidealen eine Ansage! Auf OnlyFans posiert die Britin seit Jahren in freizügigen Outfits und lasziven Posen – und verdient damit eine Menge Geld: Wie die Zeitung Mirror berichtete, heimste der Webstar mit Fotos und Videos seit 2020 allein auf der Plattform OnlyFans mehr als 350.000 Euro ein. Dabei lässt die Beauty seit fünf Jahren ihre Achselhaare wachsen – was bei ihren Fans richtig gut ankommt. Die fiesen Kommentare, die Madonnas (63) Tochter Lourdes Leon (25) im vergangenen Jahr wegen ihrer Körperbehaarung erreichte, kriegt auch Fenella zu spüren. Doch der Gegenwind gibt ihr eher Anschub. "Wenn ich nachts in einem Club voller glattrasierter Menschen die Arme in die Luft reiße, gibt mir das einen Kick", erklärte sie.

