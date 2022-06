Diese Schnappschüsse wollte Vanessa Mai (30) ihren Fans wohl nicht vorenthalten! Die Schlagersängerin ist seit nunmehr zehn Jahren mit ihrem Partner Andreas Ferber liiert. 2017 wagten die zwei den nächsten Schritt und heirateten. Eine Entscheidung, die sie offenbar nicht bereuen, im Gegenteil: Anfang Mai gaben sie sich feierlich erneut das Jawort. Heute jährt sich Vanessa und Andreas' erste Hochzeit zum fünften Mal – was die Musikerin mit einer Reihe ungesehener Fotos feiert.

Auf Instagram teilte Vanessa nun nämlich gleich einen ganzen Haufen Bilder aus den gemeinsamen fünf Jahren mit ihrem Liebsten. Darauf schauen sie sich auf einem Dachboden verträumt in die Augen, chillen auf einer Dachterrasse oder liegen glücklich in der Sonne. Doch auch ein ganz alltägliches Foto vom Eis-Essen ist in der Reihe mit dabei. "Photo Dump zum Hochzeitstag", schrieb die 30-Jährige dazu.

Vanessas Fans freuten sich überschwänglich über die seltenen Einblicke. Viele User fluteten die Kommentarspalte mit zahlreichen Herz-Emojis. Auch Weggefährten meldeten sich zu Wort. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb etwa Moderatorin Rebecca Mir (30).

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Juli 2020

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai mit ihrem Mann Andreas Ferber

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de