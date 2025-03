Vanessa Mai lässt ihre Seele im Malediven-Urlaub baumeln

Idylle pur! Vanessa Mai (32) gibt ihren Fans aktuell einen Einblick in ihren Traumurlaub – und sorgt damit für Sommerlaune bei ihren Followern. Die Sängerin teilte bereits fleißig Schnappschüsse von den Malediven, wo sie offenbar die Sonne und das Meer in vollen Zügen genießt. Auf Instagram veröffentlichte sie mehrere Bilder im Bikini und begeisterte dabei mit einer Mischung aus Natürlichkeit und Leichtigkeit. Auf einem der Fotos trug sie Sonnencreme im Gesicht, auf einem anderen stand sie unter der Dusche in einem roten Bikini. Charmant formulierte sie dazu: "Sorry, sorry, ich bin hier: Malediven."

Ihre Fans bewunderten nicht nur die traumhafte Kulisse, sondern auch Vanessas Lockerheit, mit der sie die Momente teilte. Natürlich entging ihren Anhängern auch nicht, dass sich die Bekanntheit in Topform befindet. "Traumkörper und Traumkulisse!", schwärmte etwa ein Follower. Ihr Ehemann Andreas Ferber, der zugleich ihr Manager ist, blieb zwar bei diesem Urlaub hinter der Kamera, doch die beiden gelten als unzertrennliches Duo. So schrieb ein Fan: "Wünsche euch einen sehr schönen Urlaub mit viel Sonne und vor allem erholt euch gut. Das habt ihr euch verdient."

Vanessa war schon immer von fernen Zielen fasziniert. In einem Interview mit Promiflash erzählte die Musikerin vor zwei Monaten, dass sie Pläne schmiede, 2025 mehr von der Welt zu sehen. Obwohl sie damals noch keine festen Reisedaten hatte, deutete sie an, wie aufregend sie Lappland, Australien und Kanada finde. Besonders interessierte die 32-Jährige zudem die britische Hauptstadt London. "London wäre ein neuer Wunschort, an den ich gerne mal hinmöchte", enthüllte sie dabei träumerisch.

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, März 2025

Getty Images Vanessa Mai, Musikerin

