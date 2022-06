Lisa Mantler (19) sorgte heute in Sachen Liebe für eine große Überraschung! Die beliebte Influencerin – die in den sozialen Medien gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena Mantler (19) als Lisa und Lena (19) erfolgreich ist – hat sich verlobt: Diese tolle Neuigkeit gab sie mit einem Schwarz-Weiß-Foto im Netz bekannt. Die Identität ihres Verlobten hält sie bislang aber noch geheim. Jetzt meldeten sich zahlreiche Promi-Freunde zu Wort, um Glückwünsche an Lisa auszurichten!

In der Kommentarspalte von Lisas Instagram-Post tummelten sich schon kurz nach der Bekanntgabe zahlreiche Promis. Beispielsweise hinterließ die YouTuberin Lisa-Marie Schiffner der Verlobten liebe Wort. "Wow, wie schön! Gönn ich dir von ganzem Herzen", schrieb die Webvideoproduzentin. Und auch der "Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers"-Darsteller Moritz Bäckerling betonte: "Glückwunsch!" Zudem hinterließen unter anderem auch die Influencerin Chany Dakota (26) und die Moderatorin Julia Krüger (31) einen Kommentar.

Aber auch Lisas Fans ließen es sich natürlich nicht nehmen, ihrem Idol nach der Bekanntgabe auf der Fotoplattform zu gratulieren! "Oh Gott, ich freue mich so für dich!", "Mir kommen die Tränen, ich fühle mich wie eine stolze Mama" oder auch "Das ist so süß!", schrieben beispielsweise drei User.

