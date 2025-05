Lisa Mantler begeistert ihre Fans mit süßem Baby-Reel

Lisa Mantler (22), bekannt als Social-Media-Star, hat ihre Fans jetzt erneut verzaubert, indem sie intime Einblicke in ihr Familienleben teilte. Seit sie im letzten Jahr Mutter eines Jungen geworden ist, sorgt die 22-Jährige regelmäßig für Herzen in den Kommentaren mit kleinen Momenten aus ihrem Mama-Alltag. Jetzt postete Lisa ein süßes Reel auf Instagram, in dem ihr kleiner Sohn im Hochstuhl sitzt und liebevoll von seinen Eltern umsorgt wird. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jonas kniet sie vor ihrem Sohn, spielt mit ihm, lacht und verteilt Küsse. Die Influencerin schrieb dazu: "Ich habe fast vergessen, dass es nur darum geht" und "Ich will nichts anderes."

Die Reaktionen ihrer Fans ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Video sammelten sich bald unzählige Herz-Emojis und freudige Kommentare. "Ihr seid die süßeste Familie", "Gott segne deine Familie, ihr seid so wundervoll" oder "Wir lieben es Mama Lisa in Action zu sehen", waren nur einige der liebevollen Rückmeldungen. Lisa pflegt seit der Geburt ihres Sohnes den Kontakt zu ihren Followern mit regelmäßigen Updates und Momenten aus ihrem Alltag, was ihre Community offenbar besonders schätzt. Es ist scheinbar diese Nähe und Authentizität, die Lisa zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten auf Social Media gemacht haben.

Lisa, die durch ihre Social-Media-Erfolge mit Zwillingsschwester Lena Mantler (22) Bekanntheit erlangt hat, hat es im vergangenen Jahr immer wieder geschafft, ihre Fans an ihrem persönlichen Glück teilhaben zu lassen. Die Geburt ihres Sohnes markierte einen weiteren besonderen Meilenstein in ihrem Leben. Ihr Ehemann Jonas, mit dem sie seit zwei Jahren glücklich verheiratet ist, komplettiert die innige Familienidylle. So teilte sie von Anfang an ihre Glücksmomente mit ihrer Community – und wird dafür von ihren zahlreichen Fans geliebt.

Instagram / lisa Lisa Mantler im April 2025

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn und ihrem Mann Jonas, Mai 2025

