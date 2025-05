Lisa Mantler widmet ihrem kleinen Sohn niedliche Worte

Lisa Mantler (22) sorgt auf Instagram wieder für Herzmomente: Die Social-Media-Bekanntheit veröffentlichte jetzt ein Foto, das die winzigen Füße ihres kleinen Sohnes zeigt. Begleitet wird das Bild von sehr persönlichen Worten, in denen Lisa ihre Gefühle als junge Mutter beschreibt. Sie spricht davon, wie sie ihrem Sohn das Laufen beibringen will und bereit ist, ihn auf seinem Weg zu begleiten – mit allen Herausforderungen und Freuden, die das Elternsein mit sich bringt. Auch ihr Mann Jonas wird in diese Gedanken mit eingeschlossen, denn gemeinsam meistern beide nicht nur schöne, sondern auch schwierige Momente als Familie.

In ihrem Text betont Lisa, dass es nicht möglich sei, das Kind immer vor allen Schwierigkeiten zu schützen. Dennoch könne sie ihm jederzeit einen sicheren Hafen bieten, zu dem er zurückkommen könne. Sie spricht in ehrlichen, nachdenklichen Sätzen über die Verantwortung, die Liebe und das Vertrauen, das Eltern ihren Kindern schenken: "Wir lieben es, Eltern zu sein... Ist das einfach? Nein! Ist es eine Herausforderung? Oh ja! Aber es ist die schönste Entscheidung, die wir je getroffen haben, und wir können es kaum erwarten zu sehen, wohin diese kleinen Füße gehen werden!" Offen gesteht Lisa zugleich ein, dass sich mit der Familiengründung ihr Leben völlig verändert hat – für sie und ihren Partner der schönste Umbruch.

Lisa gewährt ihren Fans immer wieder kleine Einblicke ins Familienleben, ohne dabei zu viel preiszugeben. Schon bei ihrem Post zum 1. Mai zeigte sie sich gemeinsam mit Jonas und dem Sohn, der geborgen in einer Trage ruht. Obwohl die Identität des Kleinen weiterhin nicht öffentlich gemacht wird, teilt Lisa regelmäßig emotionale Momente, die ihre Community begeistern. Dass ihr "kleiner Baba" für alle Beteiligten ein großes Geschenk ist, hat sie bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht – jetzt lässt sie ihre Follower erneut an der Nähe und Wärme teilhaben, die ihre junge Familie auszeichnen.

Instagram / lisa Lisa Mantler im März 2025

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn und ihrem Mann Jonas, Mai 2025

