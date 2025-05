Ehrlich: Das überfordert Lisa Mantler am Mamasein am meisten

Lisa Mantler (22) und ihr Ehemann Jonas genießen die Freuden des Elternseins. In einer Fragerunde auf Instagram kommt die Neu-Mama aber auch auf schwierige Momente zu sprechen. Ein Fan möchte von ihr wissen: "Was fordert dich am Mamasein heraus?" Ohne zu zögern, liefert die Influencerin darauf eine ausführliche Antwort: "Ich glaube, für mich ist es, nicht zu streng zu mir selber zu sein. Manchmal, da weiß ich nicht weiter, da bin ich überfordert."

In derartigen Situationen kann sie aber auf die Unterstützung ihres Partners setzen und die ihrer Liebsten. Lisa erklärt mit einem Strahlen im Gesicht: "Dann bin ich dankbar, Jonas zu haben, dass er immer da ist, dass ich meine Freunde habe, meine Eltern als Vorbilder, die ich einfach fragen kann." Schließlich sei es vollkommen fein, wenn sie nicht immer die perfekte Lösung für alles habe, vor allem als frischgebackene Mama. "In Situationen, in denen man manchmal überfordert ist und nicht direkt die Antwort hat – das ist voll normal und voll okay", betont die TikTokerin.

Die Geburt ihres Sohns verkündete das Ehepaar im November vergangenen Jahres. Mit einem niedlichen Schwarz-Weiß-Foto, auf dem jeweils die Füße von Lisa, Jonas und ihrem Wonneproppen zu sehen waren sowie die Hände des Trios zu sehen waren, eröffneten sie: "Unsere kleine Familie zu dritt – jetzt ist sie fertig." Dass Lisa und ihr Partner erstmals Nachwuchs erwarten, verrieten sie ihren Fans schon im Juni 2024.

Instagram / lisa Lisa Mantler und ihr Ehemann Jonas, April 2025

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Mann Jonas und Sohn, Januar 2025

