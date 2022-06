Das kam total überraschend. Die Zwillinge Lisa (19) und Lena (19) wurden durch die Plattform TikTok sehr erfolgreich und teilen seither auf Social Media auch immer wieder Einblicke aus ihrem Alltag. Über ihr Liebesleben hingegen ist so gut wie gar nichts bekannt. Weder Lisa, noch Lena gingen damit bisher an die Öffentlichkeit. Erst kürzlich wurde zwar vermutet, dass Lena in einer Beziehung ist – doch jetzt sorgte ihre Schwester unerwartet für Liebes-News: Denn Lisa hat sich verlobt!

Auf Instagram teilt die schöne Influencerin jetzt die aufregenden Neuigkeiten. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild ist Lisas Hand in der eines Unbekannten zu sehen. An ihrem Ringfinger steckt ein zierlicher Verlobungsring mit einem Edelstein – eingerahmt von weiteren Steinchen auf dem Band. Dazu schreibt Lisa (19) schlicht: "I said yes" – und verkündet damit ihrer Community, dass nun womöglich bald eine Hochzeit anstehen könnte! Wer der Glückliche ist, hat Lisa jedoch noch nicht verraten.

Auch für die Fans des Webstars kommt diese Nachricht alles andere als erwartet. Zwischen vielen Glückwünschen zur Verlobung, tauchen auch immer wieder Kommentare auf wie "Warte, was?" oder "Ich habe eine Menge Fragen." Diese beantwortete Lisa bisher nicht. Auch von Lena kam noch keine Reaktion auf die große Enthüllung.

