So stolz: Lisa Mantler feiert den ersten Muttertag als Mama

Lisa Mantler (22) hat im November zum ersten Mal Nachwuchs bekommen. Dementsprechend feiert die Influencerin heute ihren ersten Muttertag als waschechte Mama. Auf Instagram postet sie zu diesem besonderen Anlass eine Reihe von Fotos, einige noch mit Babybauch, andere mit ihrem Partner Jonas und ihrem kleinen Sprössling. "Wow, der Muttertag war immer ein Tag, um andere Mütter zu feiern, und jetzt bin ich eine von ihnen", schreibt die Zwillingsschwester von Lena Mantler (22) zu dem Beitrag und stellt klar: "An alle Mütter da draußen... Ihr macht das wunderbar!"

Für die 22-Jährige waren ihre ersten Monate als Mama eine ganz besondere Erfahrung. "Mutter zu sein, hat mir so viel neues Selbstvertrauen gegeben. Ich bin dankbar für alles, was ich bisher gelernt habe, und freue mich auf alles, was ich als Nächstes lernen werde", erzählt sie. Jedoch macht Lisa auch keinen Hehl daraus, dass sich einige Dinge mit Kind schwieriger gestalten als zuvor. Sie scherzt: "Eine Mutter zu sein bedeutet, dass mein Herz voll ist, mein Kaffee kalt ist und meine Wäsche nie fertig ist."

Seit Lisa vor rund einem halben Jahr Mutter geworden ist, teilt sie immer wieder ehrliche Einblicke in ihren neuen Alltag mit ihren Fans im Netz. Dabei macht sie kein Geheimnis daraus, wie erschöpft sie manchmal ist. Erst kürzlich offenbarte sie, was sie am Mamasein am meisten herausfordert: "Ich glaube, für mich ist es, nicht zu streng zu mir selber zu sein. Manchmal, da weiß ich nicht weiter, da bin ich überfordert." In solchen Momenten sei die Content Creatorin dankbar, sich auf ihren Ehemann und ihre Eltern als Unterstützung verlassen zu können.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Mann Jonas und ihrem Sohn, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa Lisa Mantler im April 2025