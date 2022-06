Das Warten hat bald ein Ende! Jurassic World: Ein neues Zeitalter wird am 9. Juni endlich in den deutschen Kinos anlaufen. Aus diesem Grund fanden auch schon die Filmpremieren statt, so wurde bereits in der vergangenen Woche der Blockbuster in Köln vorgestellt. Am Montag fand dann das große Zusammenkommen in Los Angeles statt, bei der Jeff Goldblum (69) alias Dr. Ian Malcolm mit seiner Frau erschien: Jeff und Emilie zeigten sich auf der "Jurassic World 3"-Filmpremiere in Hollywood ganz verliebt und gaben sich sogar einen Kuss.

Der Schauspieler und seine 30 Jahre jüngere Frau sind bereits seit sieben Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Doch die beiden wirken immer noch so frisch verliebt wie am ersten Tag, denn Aufnahmen aus Hollywood zeigen das Paar turtelnd und sichtlich glücklich auf dem Red Carpet: Jeff und seine Liebste lächelten nicht nur für die Kamera, sondern gaben sich sogar den ein oder anderen Kuss! Während Emilie ein beiges tailliertes Kleid mit schwarzen Schuhen und einer Handtasche trug, kam ihr Ehemann in einem hellgrünen Hemd, schwarzen Sakko und einer hellblauen Hose.

Aber nicht nur der "Dr. Ian Malcolm"- Darsteller erschien zur Premiere. Bryce Dallas Howard kam in einem sexy schwarzen Cut-Out-Kleid zum Event. Chris Pratt (42) zeigte sich dagegen in einem grauen Anzug mit einer bunten Krawatte. Auch die anderen "Jurassic World"-Stars wie beispielsweise Mamoudou Athie (33), Laura Dern (55) oder Colin Trevorrow (45) fehlten nicht.

Anzeige

Getty Images Emilie Livingston und Jeff Goldblum auf dem Red Carpet

Anzeige

Getty Images Jeff Goldblum bei der Filmpremiere für "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" in Köln

Anzeige

Getty Images Die "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"-Stars im Juni 2022 in Los Angeles

Anzeige

Wie findet ihr den gemeinsamen Auftritt von Jeff und Emilie auf der Premiere? Ich finde die beiden supersüß zusammen! Ich finde es unpassend, dort rumzuknutschen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de