"Jurassic World": Netflix verlängert beliebte Dino-Serie

Netflix hat für Dino-Fans aufregende Neuigkeiten: Die beliebte Serie "Jurassic World: Die Chaostheorie" wird nun weiter fortgesetzt. Die Animationsserie, die die Abenteuer der "Nublar Six" erzählt, erfreut sich bei einem jungen Publikum großer Beliebtheit. Seit 2020 begeistert die Serie, die auf den Jurassic World-Filmen basiert, Kinder und Jugendliche mit spannenden Abenteuern. Mit der Fortsetzung zieht Netflix das Interesse seiner Zuschauer jetzt weiter an. Die neuen Folgen sollen bereits im November 2025 verfügbar sein, wie jetzt laut Filmstarts bekannt wurde.

Die von 2020 bis 2022 produzierte Vorgängerserie "Jurassic World: Neue Abenteuer" legte mit fünf Staffeln den Grundstein für den Erfolg. Mit "Jurassic World: Die Chaostheorie" kann das Franchise nicht nur neue Geschichten erzählen, sondern auch jüngere und ältere Fans an sich binden. Die Mischung aus Animation, spannenden Abenteuern und den beliebten urzeitlichen Kreaturen scheint bei den Fans gut anzukommen. In der neuen Staffel wird die Geschichte Filmstarts zufolge davon geprägt sein, wie die "Nublar Six" einer groß angelegten Verschwörung auf die Spur kommen – ein vielversprechender Plot für alle Dino-Fans.

Wer nicht bis November 2025 auf Nachschub aus dem Dino-Universum warten möchte, kann sich schon jetzt freuen: Bereits am 2. Juli 2025 kommt Jurassic World: Die Wiedergeburt in die Kinos. Unter der Regie von Gareth Edwards bringt der neue Film Stars wie Scarlett Johansson (40), Jonathan Bailey (37) und Mahershala Ali (51) auf die Leinwand, wo sie sich in epischen Szenen gegen Urzeit-Giganten wie Flugsaurier und Urzeitwale behaupten müssen. Das Franchise bleibt ein Dauerbrenner, und für viele Fans ist es mehr als nur Unterhaltung: Es verbindet Generationen, die von der Faszination für Dinosaurier nie genug bekommen können.

Getty Images Die Premiere von "Jurassic World" in Hollywood, 2015

© 2025 Netflix, Inc. Cast der Animationsserie "Jurassic World: Die Chaostheorie"

Getty Images Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Rupert Friend und Mahershala Ali, Juni 2025

