Prognose: So erfolgreich soll "Jurassic World 4" werden

"Jurassic World: Die Wiedergeburt", die neueste Fortsetzung des Dinosaurier-Franchise, verspricht ein echter Kassenschlager zu werden. Mit Scarlett Johansson (40) und Jonathan Bailey (37) in den Hauptrollen rechnen die Macher laut Deadline für die ersten fünf Tage des Starts ab dem 2. Juli mit beeindruckenden Einnahmen zwischen 100 und 118 Millionen Euro. Das ist das zweite Mal in der Geschichte von Universal, dass ein Film der Reihe an einem Mittwoch veröffentlicht wird – zuletzt geschah dies 2001 mit "Jurassic Park III", der über ein verlängertes Wochenende 74 Millionen Euro einspielte.

Der Film richtet sich an ein breites Publikum, wobei Männer und Frauen gleichermaßen starkes Interesse zeigen. Besonders bei den unter 25-Jährigen sei der Film laut ersten Umfragen beliebt. Der neue Teil könnte zwar etwas hinter den Zahlen seines Vorgängers "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" aus dem Jahr 2022 zurückbleiben, der mit 127 Millionen Euro eröffnete, befindet sich jedoch noch in der frühen Phase der Kampagne und hat viel Potenzial, sich als weiteres Highlight der Reihe zu etablieren. Der bisher erfolgreichste Film des Franchises bleibt der erste Teil der neuen Ära, Jurassic World von 2015, der mit 182 Millionen Euro die siebtbeste Eröffnung aller Zeiten in den USA und gleichzeitig den besten Start für Universal verzeichnete.

Die Jurassic-Filme begeistern schon seit Jahrzehnten Dinosaurier-Fans auf der ganzen Welt. Seit Steven Spielbergs (78) Klassiker Jurassic Park im Jahr 1993 die Zuschauer erstmals in eine Welt voller imposanter Urzeitriesen entführte, schreiben die Geschichten über das Überleben inmitten von Dinosauriern Kinogeschichte. Scarlett, bekannt aus Blockbustern wie Avengers, und der durch Bridgerton berühmt gewordene Jonathan ergänzen nun die Liste prominenter Stars, die in den Jurassic-Filmen mitwirken. Ob "Jurassic World: Die Wiedergeburt" an die Erfolge früherer Teile anknüpfen kann oder sogar neue Rekorde aufstellt, bleibt spannend.

Getty Images Die Premiere von "Jurassic World" in Hollywood, 2015

Getty Images Steven Spielberg bei den Annual Writers Guild Awards 2023

