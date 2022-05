Bald ist es endlich so weit: Jurassic World: Ein neues Zeitalter kommt in die Kinos! Knapp vier Jahre lang mussten die Fans des beliebten Film-Franchise auf die Fortsetzung des Action- und Abenteuerstreifens warten. Als Starttermin war zunächst auch eigentlich der 10. Juni 2021 angesetzt – wegen der noch immer andauernden Gesundheitskrise musste dieser allerdings um ein Jahr verschoben werden. Am Montag fand nun endlich die Deutschlandpremiere statt, bei der die Darsteller den Film stolz präsentierten.

Auf dem roten Teppich im Kölner Mediapark sind neben dem Regisseur Colin Trevorrow (45) auch die Hauptdarstellerin Bryce Dallas Howard sowie Jeff Goldblum (69) erschienen, der im neuen Film in seiner Jurassic Park-Rolle des Dr. Ian Malcolm zurückkehrt. Alle zeigten sich stets mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Während Bryce auf eine elegante Robe in Lila setzte, trug Jeff ein cooles Leder-Outfit in Schwarz.

Neben Jeff und Bryce waren bei der Veranstaltung aber auch DeWanda Wise und Mamoudou Athie mit von der Partie. Sie treten in ihren Rollen als Kayla Watts und Ramsay Cole zum ersten Mal in den "Jurassic"-Filmen auf. Mamoudou erschien in einem blau-türkisen Hemd und einer dazu passenden Hose. DeWanda wählte ein hoch geschlossenes langes weißes Kleid mit Rüschen. Ihr Mann Alano Miller, der sich ebenfalls kurz auf dem roten Teppich zeigte, wählte einen Anzug in dem gleichen Ton.

Getty Images Jeff Goldblum und Bryce Dallas Howard, "Jurassic World"-Darsteller

Getty Images Mahmoudou Athie und DeWanda Wise, "Jurassic World: Dominion"-Darsteller

Getty Images Alano Miller gibt DeWanda Wise im Mai 2022 in Köln

Getty Images Bryce Dallas Howard bei der Premiere von "Jurassic World: Dominion" in Köln

Getty Images Jeff Goldblum, "Jurassic Park"-Star

