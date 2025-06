"Jurassic"-Dreh in Thailand: Ed Skreins Tropen-Abenteuer

Ed Skrein (42) hat in New York mit seinen Co-Stars Scarlett Johansson (40) und Jonathan Bailey (37) die Premiere seines neuen Films "Jurassic World Rebirth" gefeiert. Im Interview mit E! News verriet der Schauspieler dabei seine ganz persönlichen Eindrücke von den Dreharbeiten in Thailand. Besonders der erste Tag in einer kleinen Fischerdorf-Kulisse blieb dem britischen Schauspieler in Erinnerung. "Ich hatte all diese Kinder und hob sie kopfüber hoch, alberte mit ihnen herum, gab ihnen jede Menge Süßigkeiten, versetzte sie in einen Zuckerrausch und pushte sie richtig."

Sichtlich beeindruckt schilderte Ed weiter, wie die Atmosphäre am Set für ihn nahezu magisch war. Die Arbeit des großen Teams habe dazu beigetragen, dass er die Umgebung nicht wie ein Filmset wahrnahm. "Es fühlte sich wirklich wie Jurassic World an. Ich dachte: 'Wow, das ist unglaublich. Ich habe wirklich das Gefühl, jetzt mittendrin zu sein'", so Ed. Als die Dreharbeiten dann in London weitergingen, war das für ihn ein extremer Vergleich: "Wir waren in einem Hangar. Ich fuhr jeden Tag von meinem Haus in East London dorthin. Es war irgendwie nicht die Filmzauberwelt, die man sich unter Filmemachen vorstellt." Doch egal ob in Thailand oder England, Ed wusste vor allem die Zusammenarbeit mit Scarlett Johansson und Jonathan Bailey zu schätzen.

Mit "Jurassic World Rebirth" reiht sich Ed in die Garde hochkarätiger Hollywood-Schauspieler ein, die in der Blockbuster-Franchise mitgewirkt haben. Bereits beim Vorgänger "Ein neues Zeitalter" setzte die Produktion neue Maßstäbe. Auch finanziell, denn mit seinem Budget avancierte der dritte Teil zum kostspieligsten Spielfilm aller Zeiten. Obwohl damals noch Chris Pratt (46) in der Hauptrolle zu sehen war, verspricht die Rückkehr in die Welt der Dinosaurier dank neuer Gesichter wie Ed, ein ebenso faszinierendes Abenteuer zu werden.

Getty Images Ed Skrein bei der Premiere von "Jurassic World Rebirth" in New York

Getty Images Scarlett Johansson und Jonathan Bailey bei der Premiere von "Jurassic World Rebirth" in New York

Getty Images Jonathan Bailey und Ed Skrein bei der Premiere von "Jurassic World Rebirth"