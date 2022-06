Ein Prinz zum Anfassen. Der Mann von Herzogin Kate (40) ist dafür bekannt, sich für wohltätige Zwecke zu engagieren – genau wie seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana (✝36). Im vergangenen Jahr erfreute Prinz William (39) seine Fans mit drei Überraschungsbesuchen in Obdachlosenunterkünften. Nach den Feierlichkeiten anlässlich des Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (96) war der Royal wieder unterwegs, um den Bedürftigen zu helfen: William verkaufte auf den Londoner Straßen Zeitungen!

Wie The Sun berichtet, wurde Prinz William in Westminster beim Verkauf der Obdachlosenzeitung Big Issue gesehen. Der 39-Jährige wurde von einem Passanten entdeckt, dessen Schwager, ein pensionierter Polizeichef, die Bilder auf seinem LinkedIn-Account veröffentlichte. Die Fotos auf Twitter zeigen den Prinzen von Kopf bis Fuß in der Big-Issue-Uniform mit roter Mütze und Weste. "Was für eine Ehre, einen privaten Moment mit unserem zukünftigen König zu haben, der bescheiden und leise im Hintergrund arbeitete und den Bedürftigsten half", schrieb der Augenzeuge dazu.

Die Obdachlosenhilfsorganisation The Passage bestätigte die News auf Twitter. Der Herzog von Cambridge sprach mit den Bewohnern und mit den Freiwilligen, die warme Mahlzeiten für die in der Notunterkunft untergebrachten Menschen servierten. William selbst half beim Verpacken des Essens mit.

Getty Images Prinzessin Diana besucht einen Krebskranken 1996

Getty Images Prinz William unterhält sich mit den Bedürftigen 2020

Getty Images Prinz William beim Besuch eines Tageszentrums für Obdachlose in Mansfield 2020

