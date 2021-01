Prinz William (38) zeigte sich von seiner solidarischen Seite! Der britische Royal feierte das diesjährige Weihnachtsfest gemeinsam mit seiner Familie und freute sich schon Wochen vorher auf die Festtage. Vor allem, weil seine Kinder schulfrei hatten – und William und seine Frau Kate (38) sie so für einige Tage nicht von zu Hause aus unterrichten mussten. Trotzdem ruhte sich der 38-Jährige nicht aus: Er unterstützte kurz vor Weihnachten die ehrenamtlichen Arbeitskräfte in einem Obdachlosenheim.

"The Passage Charity" – eine Wohltätigkeitsorganisation für Obdachlose – veröffentlichte jetzt auf Twitter einen Post und bedankte sich bei William für seine Arbeit. Kurz vor Weihnachten half der Prinz bei der Essensausgabe in der Einrichtung aus, wie auf dem Foto zu erkennen ist. "Wenn wir eins aus dem Lockdown gelernt haben, ist es, wie entschlossen viele helfen wollen", schrieb die Organisation zu dem Foto. Hello! berichtete, dass der Brite dort sogar drei Mal ausgeholfen hatte.

Die Fans waren begeistert von dem Einsatz des Familienvaters. "Es ist so schön zu sehen, wie Prinz William solche Einrichtungen besucht und in dieser harten Zeit hilft, wo er kann", schrieb ein User bei Twitter. Viele wünschten ihm und den anderen Mitarbeitern nur das Beste.

Anzeige

ActionPress Herzogin Kate und Prinz William in London, Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Prinz William bei einem Charity-Fußballturnier im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Prinz William im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de