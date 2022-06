Chris Töpperwien (48) überraschte seine Fans! Ende Mai heiratete der Currywurstmann nämlich seine Partnerin Nicole. Zwar hatte der TV-Auswanderer zuvor ausgeplaudert, dass er sich mit der Blondine verlobt habe – und auch, dass er mit der Trauung nicht lange warten wolle. Doch dass es so schnell geht, haben wohl die wenigsten erwartet. Den Bund der Ehe schlossen die zwei in Los Angeles. "Der schönste Moment war natürlich der, als ich Nici in ihrem Kleid gesehen habe. Sie sah so elegant und wunderschön aus", schwärmte Chris im Interview mit Promiflash.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de